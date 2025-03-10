BIST 10.539
DOLAR 36,52
EURO 39,51
ALTIN 3.418,42
HABER /  GÜNCEL

Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi

TBYD Başkanı Erol Dündar, yeni sigara zammını sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 8 Mart itibariyle, Philip Morris grubu sigaralarına zam geldiğini bildirdi.

Abone ol

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında yeni sigara zammını duyurdu.

Dündar, Philip Morris grubuna 8 Mart'tan itibaren zam geldiğini açıkladı. Yeni zamlı fiyat listesinin ardından grubun en ucuz sigarası 80 TL'ye, en pahalı sigarası ise 110 TL'ye çıktı.

Bu hafta BAT, Esse ve JTİ grubuna da zam geldi.

BAT grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken en ucuz sigarası 75 TL oldu.

JTİ grubunun en pahalı sigarası 91 TL olurken, en ucuzu 75 TL'ye raflarda yerini alıyor. Grubun sigaraları ortalama 75-80 TL'den satılıyor.

Esse grubunda ise en pahalı sigara 90 TL olurken, en ucuz sigara ise 70 TL olarak açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nagehan Alçı'dan Bahçeli açıklaması: Sürprizlere devam edecek
Nagehan Alçı'dan Bahçeli açıklaması: Sürprizlere devam edecek
"Müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına MEB yanıt verdi
"Müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına MEB yanıt verdi
Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi
Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi
DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi
DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi
İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı
ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi
ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi
Dolar ve Euro haftaya hızlı başladı!  İstanbul serbest piyasada rakamlar...
Dolar ve Euro haftaya hızlı başladı!  İstanbul serbest piyasada rakamlar...
Sabancı Holding'in 2029 hedefi 20 milyar dolar
Sabancı Holding'in 2029 hedefi 20 milyar dolar
Ekrem İmamoğlu: 23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz
Ekrem İmamoğlu: 23 Mart'ta hiçbir kayıp vermeden, demokrasi şöleni düzenleyeceğiz
İstanbul için sıcaklık alarmı! Erken bahar değil erken yaz geliyor
İstanbul için sıcaklık alarmı! Erken bahar değil erken yaz geliyor
Deniz Baykal'a kaset kumpasından aranıyordu! Firari FETÖ'cü saklandığı gizli bölmede yakalandı
Deniz Baykal'a kaset kumpasından aranıyordu! Firari FETÖ'cü saklandığı gizli bölmede yakalandı
Kanada'nın müstakbel başbakanı Carney'den Trump'a net mesaj
Kanada'nın müstakbel başbakanı Carney'den Trump'a net mesaj