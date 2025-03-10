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DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi

DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi

İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti'nin siyasi parti turu bugün başlıyor. İlk görüşme bugün CHP ile olacak. Heyet 17 Mart'ta ise, MHP ve AK parti ile görüşecek.

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DEM Parti heyetinin, ikinci siyasi parti turu başlıyor. Heyet ilk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek.

DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğullları, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i, CHP Genel merkezi'nde ziyaret edecek.

Görüşme öncesi, Cumhuriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Özel, "Bu meselenin bir bütün olarak çözülmesi gerekiyor. Meclis zemininde bir şey olacaksa bu zemine mutlaka şehit aileleri ve gazilerin dernekleri de katılmalı. Onların rızasının alınmadığı bir şey doğru olmaz. Meclis zemininde toplumsal mutabakat varsa destek veriyoruz. Ama bunun dışında al-ver pazarlıklarına, hele hele anayasa değişikliği planlamalarına karşı duruyoruz." dedi. 

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur ittifakı ortaklarını ziyaret edecek. 

Heyetin, MHP ile gerçekleştireceği görüşme saat 11'de başlayacak. AK Parti ile randevu da saat 14'te. Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. 

Görüşmelerde İmralı'nın silah bırakma çağrısı bu bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak. 

SÜREÇTE YAŞANANLAR

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti. 

Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü fesh etme çağrısında bulunmuştu.

DEM
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