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Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi

 Isparta’nın Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer, eşi ve kızı, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

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Göçer’in kullandığı 32 AG 071 plakalı otomobil, Kuleönü belde kavşağında karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, Şarkikaraağaç Belediye Başkanı Ali Göçer ile otomobilde bulunan eşi ve kızı yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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