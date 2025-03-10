Bayram öncesi talep arttı: Otobüs biletleri uçak fiyatlarıyla yarışıyor

Bayram öncesi otobüs bilet fiyatları hızla yükseliyor. Talebin artmasıyla birlikte fiyatlar il bazında değişse de genel olarak yüzde 20 ila 40 oranında zam yapıldı.

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Bazı firmalar gün gün fiyat değiştirirken, İstanbul-Ankara hattında bilet fiyatları 600 TL’den 850 TL’ye kadar çıktı. İstanbul-Trabzon seferinde ise biletler beş gün içinde üç kez zamlandı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, fiyatların doluluk oranına göre belirlendiğini savunsa da bazı bilet fiyatları uçak biletiyle yarışıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken şehirler arası otobüs bilet fiyatlarında dikkate değer artışlar yaşanıyor. Talebin yükselmesiyle birlikte fiyatlar il bazında değişiklik gösterse de genel olarak yüzde 20 ila 40 arasında zam yapıldığı gözlemleniyor.

Bayram tatilinde memleketine gitmek veya seyahate çıkmak isteyen vatandaşlar şimdiden bilet arayışına girerken, bazı otobüs firmalarının fiyatları gün gün değiştirmesi dikkat çekiyor. Özellikle yoğun hatlardan biri olan İstanbul-Ankara seferi, normal dönemde 600 TL seviyesindeyken bayram arefesinden itibaren 850 TL’ye kadar çıkıyor.

NTV'nin haberine göre Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkan Yardımcısı Musa Çatkır, fiyatlandırma politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldığımız rayiç dışında fiyat artırımı yapmıyoruz. Talebin düşük olduğu dönemlerde fiyatları yüzde 30-40 oranında geri çekiyoruz. Doluluk oranına ulaştığımızda ise öz fiyatlarımıza geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak bazı otobüs firmaları, kısa süre içinde birden fazla zam yapma hazırlığında. Örneğin İstanbul-Trabzon hattında 17 Mart’ta 1.289 TL olan bilet fiyatı, bir gün sonra 1.500 TL’ye, 21 Mart’ta ise 1.780 TL’ye yükseliyor. Artan fiyatlar, bazı otobüs seferlerini uçak biletleriyle rekabet edecek seviyeye taşıyor.