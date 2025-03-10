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Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu. Ekipler, cenazeyi otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

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Edinilen bilgiye göre, Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki apartmanın yanında temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen G. sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sabah saatlerinde bölgesinde görev aldığı belirtilen Göksen G'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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