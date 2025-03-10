90 yaşındaki hastanın karnından yaklaşık 11 kilogramlık tümör çıkarıldı

İzmir'de 90 yaşındaki hastanın karnındaki yaklaşık 11 kilogramlık tümör, yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla çıkarıldı.

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Karabağlar ilçesinde yaşayan 6 çocuk, 20 torun sahibi Şerife Demirkıran, geçen yıl şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Karnında kitle olduğu tespit edilen kadına ilaç tedavisi başlandı ancak kitle hızla büyümeyi sürdürdü. Nefes almakta güçlük çeken 90 yaşındaki hasta, geçen ay İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, hastanın yaşı, kalp ve tansiyona bağlı hastalıkları nedeniyle ameliyatın çok riskli olduğunu ancak ameliyat olmaması halinde de hayati tehlike bulunduğunu belirledi.

Dilek, hasta ve yakınlarının onayıyla riskli ameliyatı yapmaya karar verdi. Yapılan 2 saatlik ameliyatla, Demirkıran'ın karnını kaplayan yaklaşık 11 kilogram ağırlığında ve 30 santimetre genişliğindeki kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

"Başlangıçta ameliyat yapıp yapmama konusunda korktuk"

Şerife Demirkıran, AA muhabirine, iyileştiği için mutlu olduğunu söyledi. Ağrıları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatan Demirkıran, doktorlarına teşekkür etti. Demirkıran'ın kızı Mecnun Çınar da annesinin iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Nuri Dilek de Demirkıran'ın hastaneye geldiğinde hayati risk bulunduğunu belirtti.

Bu süreçte hızlı karar almanın önemli olduğunu kaydeden Dilek, "Ameliyat çok riskli olduğu için yapılamamış. En son bize geldiğinde değerlendirdik. Riskleri çok fazlaydı. Kalp yönünden genel durumu kötüydü. Başlangıçta ameliyat yapıp yapmama konusunda korktuk. Ama hastanın şikayetlerinin dayanılmaz olması üzerine karar vermek zorundaydık. Ameliyat yapmasaydık hastayı kaybedeceğimiz bir pozisyondaydı. Ameliyata karar verdik." diye konuştu.

"Bu yaşta ikinci baharını yaşayacak"

Dilek, kitlenin midenin dış duvarından kaynaklandığını gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 11 kilogram büyüklüğünde ve 30 santimetre ebadında, bütün karın boşluğunu dolduran bir kitleydi. Tümörü çıkarttık, hastamız üçüncü gün yoğun bakımdan çıktı. İyi durumda. Ağızdan besleniyor, yürüyor, hareket ediyor. Bu yaşta ikinci baharını yaşayacak. Şanslı bir hasta. Ameliyat kararı vermek çok zordu, bizim için de hasta için de. Onlar da kabul etti çünkü hasta yılmıştı. Ameliyat tek şansıydı. Biz de korkarak girdik ama şükür hastamız iyi oldu."