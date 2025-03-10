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Altın fiyatları resmen uçuyor! Haftanın ilk rakamlarına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatları resmen uçuyor! Haftanın ilk rakamlarına bakın

Haftaya yükselişle başlayan altın, yatırımcıların odağında... Gram altın 3 bin 400 lira sınırını aşmış durumda... Çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadardan işlem görüyor?

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Cuma günü, ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 410 liradan tamamladı.

Çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 3 bin 421 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 914 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeler ve zayıflayan dolar endeksinin desteğiyle güvenli liman varlıklara olan talebin arttığını söyledi.

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