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Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi

Türkiye'den İsrail'e NATO vetosu! Tatbikata katılımları engellendi

İsrail basını, Türkiye'nin NATO'nun yıllık tatbikatına İsrail'in katılımını veto ettiğini yazdı. Kararın yaklaşık iki hafta önce İsrailli diplomatların da olduğu NATO'nun tatbikat için koordinasyon ekibi tarafından düzenlenen toplantının ardından geldiği aktarıldı.

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Türkiye, İsrail'in NATO tatbikatına katılımını veto etti. Karar, yaklaşık iki hafta önce, NATO'nun tatbikat koordinasyon ekibi ve Bulgaristan'ın ittifak delegasyonu arasında yapılan toplantının ardından alındı.

İsrail gazetesi Yediot Ahronoth'a konuşan İsrailli yetkili, "Türkiye, NATO tatbikatlarına katılımımıza veto hakkını kullandı. Türkiye'nin tutumu, NATO'nun ortaklık çıkarlarına ve ittifakın zorluklarla başa çıkma yeteneğine zarar veriyor." dedi.

Türkiye'yi, veto yetkisini siyasi bir araç olarak kullanmakla suçlayan İsrailli yetkili, "Türkiye'nin tutumu, bölgesel işbirliğini ve NATO'nun küresel zorluklarla mücadele etme kabiliyetini zayıflatıyor. Türkiye, birlik ve kolektif güvenliği teşvik etmek yerine veto hakkını stratejik ortaklıklara zarar verecek şekilde kullanıyor. İsrail'in NATO ile işbirliğini engellemek istikrara katkıda bulunmaz; aksine ittifakın temel değerlerini zayıflatır." ifadelerini kullandı.

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