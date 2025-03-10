Modoko Akademi ile istihdam ve inasvon hamlesi

Mobilya üreticileri sitesi Modoko'nun, sektörde istihdam sorununu çözmek ve inovasyonu artırmak için kurduğu Modoko Akademi'de ilk ders zili 14 Mart Cuma günü çalacak.

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Modoko'dan yapılan açıklamaya göre, 25 kişilik sınıftan oluşan Akademide, üniversitelerin ilgili bölüm öğrencileri hem sektör temsilcilerinden hem de mobilya ustalarından mobilya makinelerinin başında uygulamalı olarak mobilya tasarımını ve üretimini öğrenecek.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) desteklediği sanayi-üniversite işbirliği projesine örnek teşkil eden Modoko Akademi, sektöre yetişmiş iş gücü oluştururken, mobilya tasarımının gelecek nesillere aktarılması konusunda da hizmet sağlayacak.

Açıklamaya göre ekonominin lokomotif sektörlerinden birine dönüşen mobilya sektörü, 213 ülkeye ihracat yaparak 2024 yılını 4 milyar 459 milyon dolar ihracatla kapattı.

12 milyar dolar büyüklüğe sahip sektörün en büyük sorunlarından bir tanesi ise kalifiye eleman sorunu. 500 bin kişiye istihdam oluşturan sektörde uzun bir zamandır eleman sorunu yaşıyor.

Modoko Akademi ise akademisyenleri, öğrencileri, sektör profesyonellerini ve bu alana ilgi duyan meslek dışından bireyleri buluşturmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Modoko Başkanı Koray Çalışkan, okulda alınan teorik eğitimin Modoko Akademi’de oluşturulan uygulama atölyesinde CNC, lazer makinaları ve atölye ekipmanları ile ağacın kokusunu, talaşın tozunu bizzat deneyimleyerek liseden itibaren öğrencilerin aldıkları eğitimleri pekiştirebilecekleri ve hızlıca sektöre geçiş yapabilecekleri bir sistem geliştirdiklerini ifade etti.

Çalışkan, şunları kaydetti:

"Mobilya sektöründe her geçen gün artan kalifiye eleman problemi hissediliyordu ve önümüzdeki dönemde bu sorunun artık bizi iş yapamayacak duruma getireceğinin farkına varmıştık. El emeği yoğun olan bu sektörde kısa sürede yüksek kazançlar elde edebileceğini de sürekli ifade ediyorduk. Ancak yaptığımız araştırmalar ve temas ettiğimiz kurumlar, eğitim kurumlarıyla birlikte doğru bir sanayi-üniversite işbirliği modeliyle soruna çözüm bulabileceğimizi gösterdi. Biz de tamamen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Akademimizi açarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Üniversiteler kendi hocası ve müfredatı ile Modoko Akademi’de derslik ve uygulama atölyemizde ücretsiz akademik eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bu projeyle birlikte yıllardır üzerinde durduğumuz Türk mobilyasının markalaşması, tasarım değeri yüksek mobilyaların üretimi konusunda da daha hızlı yol alıp ihracatımızı da istediğimiz noktalara getirebileceğiz.

Üniversitelerde atölye çalışmaları olmadığı için öğrenciler mobilya üretimine temas edemeden üniversiteden mezun oluyorlar. Lisedeki öğrenciler de burada mobilya üretimini tatbik ederek bilgilerini artırabiliyorlar. Sürdürülebilirlik ve yenilikçilik ekseninde şekillenecek bu platform, mobilyanın estetik ve fonksiyonel dünyasına adım atmak isteyen herkese açık bir kapı olacak."

Çalışkan, şu an Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi başta olmak üzere 16 üniversiteyle işbirliği anlaşması yaptıklarını belirtti.