Türkiye Hayat Emeklilik'ten iki yeni kampanya

Türkiye Hayat Emeklilik, hem yeni katılımcılara hem de mevcut müşterilere avantaj sağlayan ve bu ay geçerli olacak iki yeni kampanya duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mart arasında yürütülecek "Dijital Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Kampanyası" ve "Ek Katkı Payı Kampanyası" kapsamında katılımcılara ek faydalar sunulacak.

"Dijital BES Kampanyası" ile dijital kanallar üzerinden Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılım sağlayan yeni müşterilere özel fırsatlar sunulması planlanıyor.

"Ek Katkı Payı Kampanyası" ise mevcut BES katılımcılarının katkı paylarını artırmaları durumunda ek avantajlardan yararlanmasına imkan tanıyacak.

Kampanyaların, tasarruf alışkanlığını teşvik ederek bireylerin geleceğe yönelik birikim yapmalarını desteklemesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hayat Emeklilik​​​​​​​ Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, müşterilerine değer katan çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Ünal, birikimlerini artırmak isteyen mevcut ve yeni katılımcılar için iki kampanya hayata geçirdiklerini aktardı.

Dijitalden yeni BES başlatan katılımcılarının çifte ödül kazanma şansı yakalayabileceklerini vurgulayan Ünal, kampanyalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"'Dijital BES Kampanyamız ile katılımcılarımız internet sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden bireysel emeklilik sözleşmesi başlatmaları durumunda, 2 bin 500 lira ek katkı payı kazanma fırsatı elde edecek. Dijital BES, Katılım Esaslı Dijital BES, 18 Yaş Altı Birikim ve Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim Bireysel Emeklilik planlarımızı kapsayan kampanyadan aylık asgari 2 bin 500 lira ve üzeri düzenli katkı payı ödemesi yapan katılımcılarımız faydalanabilecekler.

Düzenli ödeme yapan katılımcılarımız ilk 6 ayın sonunda 1,250 lira, ikinci 6 ayın sonunda da düzenli katkı payı ödemeleri durumunda ek 1,250 lira olmak üzere 2 bin 500 lira ek fayda kazanacaklar. 'Ek Katkı Payı Kampanyamız' ise bireysel emeklilik sözleşmelerine asgari 200 bin lira ve üzeri ek katkı payı yatıran mevcut ve yeni müşterilerimize özel olarak hazırlandı. Katılımcılarımıza yatırdıkları ek katkı payı tutarına göre 20 bin liraya varan ek katkı payı ödülü kazanma fırsatı sunuyoruz. Kampanya, İşveren Grup Emeklilik Sertifikaları ile Otomatik Katılım Sertifikaları hariç olmak üzere tüm ferdi ve gruba bağlı BES planları için geçerli."