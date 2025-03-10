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Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' veren Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' veren Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı

Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve hipotermi nedeniyle hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gürel’e “cadılık eğitimi” verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özen, ifadesinde Gürel’in son zamanlarda duygusal tepkilerinin yoğunlaştığını ve takıntılı davrandığını belirterek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve geçirdiği hipotermi nedeniyle hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel olayında yeni bir gelişme yaşandı. Gürel’e “cadılık eğitimi” verdiği öne sürülen Hale Nur Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabah Gazetesi’nden Muharrem Doğantez’in haberine göre, Hale Nur Özen’in hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Özen, Gürel’i yaklaşık iki yıldır tanıdığını ve kendisine online eğitim verdiğini belirtti. "Ece daha önce tarot eğitimi almıştı. Son olarak ‘Cadılık Zanaatı’ eğitimine katıldı. Ancak bu eğitimin yalnızca adı ‘cadılık’ olup, içeriğinde mantıksal açıklaması olmayan herhangi bir unsur bulunmamaktadır.” ifadelerini kullandı.

"SON DÖNEMDE TAKINTILI DAVRANIYORDU"

Özen, Ece Gürel’in son zamanlarda duygusal tepkilerinin çok yoğun olduğunu ve günlük hayatta sıradan konulara bile takıntılı yaklaştığını belirterek, "Vefatıyla hiçbir bağlantım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ece Gürel’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, iş yerinde maruz kaldığı iddia edilen mobbingin yanı sıra kişisel yaşamına dair detaylar da inceleniyor. Gürel’in aldığı eğitimler ve çevresiyle kurduğu ilişkiler, olayın tüm yönleriyle araştırılması açısından mercek altına alınmış durumda.

Yetkililer, Ece Gürel’in ölümüne dair tüm ihtimallerin değerlendirildiğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.

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