Vodafone Business'tan akıllı fabrika çözümü

Vodafone Business, sunduğu Akıllı Fabrika çözümüyle Yayla Agro'nun dijital dönüşümünde çözüm ortağı oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business, bakliyat ve hazır gıda alanında faaliyet gösteren Yayla Agro'ya bulut tabanlı Akıllı Fabrika ürünü entegrasyonuyla hizmet verdi.

Vodafone Business, sunduğu çözümle işletmenin kendi sektöründe rekabet avantajı ve makine verimlilik artışı yakalamasını sağlarken, kurumsal müşterisinin dijitalleşme yolculuğundaki önemli partnerlerinden biri oldu.

"Akıllı Fabrika ile tüm süreçlerde verimliliğe katkı sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, kendilerini "inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren dijital bir iş ortağı ve teknoloji şirketi" olarak konumladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Partnerimiz dijitalleşme stratejisi kapsamında iş süreçlerini daha verimli hale getirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, maliyetleri düşürmek ve rekabet avantajı sağlamak amacıyla bulut tabanlı Akıllı Fabrika çözümümüze yatırım gerçekleştirdi. Biz de bu hizmetimiz sayesinde üretimin anlık takibini sağlamada Yayla Agro'nun dijital dönüşümünde çözüm ortağı olduk.

IoT sensörleri kullanarak makinelerin ve üretim hatlarının performansını izleme ve bakım süreçlerini iyileştirme kapsamında çalışmalar yapan partnerimiz, Akıllı Fabrika çözümü ile mevcut süreçlerinde ekipmanları daha etkin kullanarak Toplam Ekipman Etkinliği'nde yüzde 5'lik artış sağladı. İş ortağımız ayrıca üretim süreleri, duruş süreleri ve duruş sebeplerini de incelenerek verimliliği artırıcı iyileştirmeler de elde etti."

Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal