DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan dikkat çeken YPG açıklaması

DEM Parti ile EMEP görüşmesi sonrası Abdullah Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığına ilişkin soruya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "SDG'nin temsilcileri biz değiliz" dedi.

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İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından DEM Parti'nin siyasi parti turu bugün başladı.

DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, EMEP temsilcileriyle Meclis'te bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakırhan, "50 yıl önce Ankara'da kurulan silahlı örgütün kendisini feshetmesi kararı o görüşmede çıktı. Çok önemliydi. Sayın Öcalan, Türkiye'nin şiddet ve çatışmalardan uzaklaşarak demokratik bir zeminde diyalogla meselelerin çözülmesini çağrı metninde dile getirdi" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, şunları söyledi:

"Bu süreçteki gelişmeleri, görüşmeleri açık, şeffaf bir şekilde aktararak bu sürece ilişkin katkılarını almaya çalışacağız. Çağrı, Türkiye'deki 85 milyon insana, demokrasi güçlerine, hepimize yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı bir starttır. Bu çağrının karşılık bulması için de güç birliğine ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum."

Çağrı YPG'yi kapsıyor mu?

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı sorulan Bakırhan, şu yanıtı verdi:

"Önümüzde Türkiye'nin enerjisini yutan, can kayıplarına sebebiyet veren Kürt meselesinin şiddetsiz, silahsız tartışıldığı bir süreçte buraya odaklanmak gerekiyor. Çağrının nereyi, ne kadar kapsadığının muhatabı bizler değiliz. SDG'nin temsilcileri de değiliz biz. Çağrı demokrasi diyor, barış diyor. Muhataplarına sormak daha doğrudur. Sayın Öcalan mektubu gitmişti, o mektuba yanıtlar da verilmişti. O mektupta yazanı ve gelen cevabı görmediğimiz için çağrıya ne dedikleri, nereyi, ne kadar kapsadığını şimdi belirtmek bizim işimiz olmadığını söylemek istiyorum."

Öcalan ne demişti?

DEM Heyeti tafından okunan Öcalan'ın çağrı metninde "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer alıyordu.