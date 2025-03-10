BIST 10.539
DOLAR 36,52
EURO 39,51
ALTIN 3.418,42
HABER /  GÜNCEL

BİM'e Rekabet Kurulu'ndan yeni soruşturma

BİM'e Rekabet Kurulu'ndan yeni soruşturma

Rekabet Kurulu, perakende sektörü ve tedarikçilere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. BİM, Rekabet Kurumu tarafından soruşturmaya dahil edilen şirketler arasında yer aldığını açıkladı. BİM’den yapılan duyuruda, soruşturmanın herhangi bir ihlal veya cezai yaptırım anlamına gelmediği vurgulandı. Sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Abone ol

Rekabet Kurulu, perakende sektörü ve tedarikçilere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar kapsamında, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) de yer aldı.

BİM, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik soruşturma açıldığını kendilerine bildirildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, soruşturma açılmasının, ilgili firmaların Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediği vurgulandı. BİM, konuyla ilgili gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturmaların hangi gerekçelere dayandığı ve sektöre olası etkileri önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu
THYden bilet alanlara uyarı! Bazı seferler iptal edildi
THYden bilet alanlara uyarı! Bazı seferler iptal edildi
Bayram öncesi talep arttı: Otobüs biletleri uçak fiyatlarıyla yarışıyor
Bayram öncesi talep arttı: Otobüs biletleri uçak fiyatlarıyla yarışıyor
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Bir sigara grubuna daha zam geldi
Nagehan Alçı'dan Bahçeli açıklaması: Sürprizlere devam edecek
Nagehan Alçı'dan Bahçeli açıklaması: Sürprizlere devam edecek
"Müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına MEB yanıt verdi
"Müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına MEB yanıt verdi
Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi
Belediye başkanı eşi ve kızıyla birlikte trafik kazası geçirdi
DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi
DEM Parti'nin siyasi turları başlıyor! İşte görüşme takvimi
İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı
İstanbul'da gemi trafiği askıya alındı
ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi
ABD ve Güney Kore ortak tatbikat başlattı Kuzey Kore'den tepki gecikmedi
Dolar ve Euro haftaya hızlı başladı!  İstanbul serbest piyasada rakamlar...
Dolar ve Euro haftaya hızlı başladı!  İstanbul serbest piyasada rakamlar...