BİM'e Rekabet Kurulu'ndan yeni soruşturma

Rekabet Kurulu, perakende sektörü ve tedarikçilere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. BİM, Rekabet Kurumu tarafından soruşturmaya dahil edilen şirketler arasında yer aldığını açıkladı. BİM’den yapılan duyuruda, soruşturmanın herhangi bir ihlal veya cezai yaptırım anlamına gelmediği vurgulandı. Sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

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Rekabet Kurulu, perakende sektörü ve tedarikçilere yönelik iki ayrı soruşturma başlattı. Soruşturmalar kapsamında, Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) de yer aldı.

BİM, Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Rekabet Kurumu tarafından çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik soruşturma açıldığını kendilerine bildirildiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, soruşturma açılmasının, ilgili firmaların Rekabet Kanunu’nu ihlal ettiği veya cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı anlamına gelmediği vurgulandı. BİM, konuyla ilgili gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Rekabet Kurumu’nun başlattığı soruşturmaların hangi gerekçelere dayandığı ve sektöre olası etkileri önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.