Lüksemburg Prensi Frederik hayatını kaybetti

Lüksemburg Prensi Robert ve Prenses Julie’nin en küçük oğlu Prens Frederik, nadir görülen POLG hastalığı nedeniyle 22 yaşında hayatını kaybetti.

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Genetik bir bozukluk olan POLG hastalığının tedavisi için araştırmalara destek veren genç prens, 2022 yılında bu alanda çalışmalar yürüten bir vakıf kurmuştu. Babası Prens Robert, oğlunun vefatını büyük bir üzüntüyle duyururken, Frederik’in son sözlerinden birinin “Baba, benimle gurur duyuyor musun?” olduğunu açıkladı.

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie’nin en küçük oğlu Frederik, nadir görülen POLG hastalığı nedeniyle 22 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Prens Frederik’in 1 Mart’ta Paris’te hayatını kaybettiği duyuruldu. Genetik bir bozukluk olan POLG hastalığına karşı yürütülen araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla 2022’de kurduğu POLG Vakfı ile mücadelesini sürdürdüğü belirtilen genç prensin, birçok klinik çalışmaya gönüllü olarak katıldığı ifade edildi.

GENÇ PRENSİN ANISINA: "BABA, BENİMLE GURUR DUYUYOR

MUSUN?"Lüksemburg Prensi Robert, oğlunun vefatının ardından yaptığı açıklamada, Frederik’in hayata karşı kararlılığını ve mücadelesini vurguladı. Prens Robert, oğlunun son sözlerinden birinin "Baba, benimle gurur duyuyor musun?" olduğunu paylaşarak, ona her zaman duyduğu sevgiyi ve takdiri dile getirdi.

POLG HASTALIĞI: TEDAVİSİ OLMAYAN BİR GENETİK BOZUKLUK

Frederik’in kurduğu POLG Vakfı, hastalığı "vücut hücrelerinin enerjisini tüketen ve çoklu organ yetmezliğine neden olan genetik bir bozukluk" olarak tanımlıyor. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan bu hastalık, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyerek bireylerin genç yaşta sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

Genç yaşına rağmen bilimsel araştırmalara katkı sağlamak için önemli çalışmalar yapan ve hastalığın tedavisine yönelik farkındalık oluşturan Prens Frederik, cesareti ve adanmışlığıyla anılıyor.

Lüksemburg Kraliyet Ailesi, oğullarının anısını yaşatmak adına vakfın çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.