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WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor

WSJ'ye göre İsrail, Suriye'yi birleştirmeye çalışan grupları tehdit olarak görüyor

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Suriye'nin güneyinde daha fazla bölgeyi hedef alan İsrail'in, bu ülkeyi birleştirmeye çalışan "Türkiye destekli" grupları tehdit olarak gördüğünü belirtti.

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WSJ'nin haberine göre, İsrail ordusu Suriye'nin güneyinde daha fazla bölgeyi hedef alırken Tel Aviv, Şam'daki merkezi hükümeti zayıf tutmak için büyük güçleri etkilemeye yönelik lobi faaliyetleri yapıyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, bu ülkeyi birleştirmeye çalışan "Türkiye destekli" grupları tehdit olarak görüyor.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmasının ardından İsrail ordusu, "Dürzilere yardım için 1 milyar dolardan fazla" harcama yapacağını bildirdi.

Güvenlik uzmanları, İsrail'in bunu Dürzileri Şam hükümetini reddetmeye ikna etmek için yaptığını değerlendiriyor.

İsrail, Suriye'nin özerk etnik bölgelerden oluşan federal bir sistem olması ve güney sınır bölgelerinin askerden arındırılması fikri etrafında dünya güçleri nezdinde lobi faaliyetleri yürütüyor.

İsrail'in vizyonu, Suriye'yi zayıflamış ve bölünmüş halde tutmayı öngörürken bazı uzmanlar bunun geri tepebileceğini söylüyor.

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Daniel Shapiro, İsrail ordusunun Suriye topraklarını elinde tutmaya ve agresif müdahalelerine devam etmesi halinde Suriye iç siyasetinde İsrail'in "güçlü bir mesele" haline geleceği uyarısını yaptı.

İsrail, Türkiye'nin Suriye'de üstlendiği rolden endişeli

Öte yandan İsrail, Türkiye'nin Suriye'de üstlendiği rolden de özellikle endişe duyuyor çünkü bölgedeki en büyük jeopolitik rakibi, nüfuzunu ilk defa kapısının önüne dayamış oldu.

İsrail'in yayılmacı amaçlarından kaygılanan bazı Suriyeli halk liderleri, İsrail'in bugün Suriye'nin İsrail sınırındaki üç vilayetinden biri olan Kuneytra'yı fiilen kontrol ettiğini bildiriyor.

Suriye'deki bazı Dürzi liderler, İsrail'in uzun vadeli bölgesel hedeflerinin Suriye'de daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceği ve İsrail sınırı boyunca kaosu körükleyebilecek toplum içindeki bölünmeleri derinleştirebileceği endişesini dile getiriyor.

Suriye'de hükümet güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma çıkmıştı

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olaylar üzerine orduya Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.

Eski İlerlemeci Sosyalist Partisi Başkanı ve Dürzilerin önde gelen siyasetçisi Velid Canbolat, 2 Mart'ta bölgedeki gerilimi görüşmek üzere Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan randevu talep edeceğini açıklamıştı.

Canbolat, daha sonra yaptığı açıklamada ise İsrail'in bölgede kendi amaçları doğrultusunda "Dürzileri kullandığını" vurgulayarak "Siyonizm, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkını bastırmak amacıyla Dürzileri asker ve subay olarak kullanıyor. Bugün ise Suriye'deki Cebel el-Arab'a saldırmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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