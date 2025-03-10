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 TÜSİAD yöneticilerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

 TÜSİAD yöneticilerinin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. TÜSİAD yöneticileri 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras 20 Mayıs günü İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yöneticileri, hükümetin ekonomi başta olmak üzere güncel politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunmuştu. TÜSİAD YİK Başkanı Aras, TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğinde konuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da yağtığı konuşmada son dönemde yaşanan tutuklamalardan ihraç edilen teğmenlere, Kartaltepe yangını, İliç madeninde toprak kayması ve depremler gibi kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen olaylara ve küresel gelişmelere değindi. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan TÜSİAD yöneticileri, enflasyonla mücadelenin maliyetine katlanmanın giderek zorlaştığını ifade etmişti.

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