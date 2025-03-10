Akbank, ramazan alışverişlerine özel kampanyalar sunuyor

Akbank, Juzdan uygulaması üzerinden sunduğu kampanyalar kapsamında müşterilerine ramazan döneminde çeşitli avantajlar sağlayacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Axess ve Wings kart sahipleri, mart boyunca yapacakları alışverişlerde 27 bin lirayı aşan chip-para, 1 milyon Mil Puan, yüzde 40'a varan indirim ve taksit imkanlarından yararlanabiliyor.

Axess veya Wings kartı bulunmayan müşteriler ise Akbank Mobil üzerinden başvurarak kartlarını hemen kullanabiliyor.

Axess kullanıcıları, 31 Mart'a kadar market ve gıda sektörlerinde 1750 lira ve üzeri her ikinci alışverişe 125 lira, toplamda 750 liraya kadar chip-para kazanabiliyor.

Wings sahipleri ise aynı sektörlerde 2 bin 250 lira ve üzeri her ikinci harcamaya 12 bin 500, toplamda 75 bin Mil Puan elde edebiliyor. Kampanyalardan faydalanmak için harcama öncesinde Juzdan uygulaması üzerinden ilgili kampanyaya katılım sağlanması yeterli oluyor.

Juzdan uygulamasında, Axess, Wings ve Akbank Kart sahiplerine özel olarak yüzlerce markada geçerli chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları sunuluyor.

Peşin eğitim kurumu harcamalarına faizsiz ve ücretsiz üç taksit, Troy logolu Axess kartlarla yapılan eğitim ve sağlık sektörü harcamalarına ise beş taksite varan imkanlar sağlanıyor.

Restoran sektöründe yapılan 1000 lira ve üzeri her ikinci harcamada 75 lira, toplamda 300 lira chip-para, akaryakıt sektöründe tek seferde ve farklı günlerde yapılan 1250 lira ve üzeri dördüncü harcamaya 250 lira indirim kampanyası da bulunuyor.

Giyim ve elektronik sektörlerinde 2 bin lira ve üzeri alışverişlerde her yeni harcamaya 125 lira, toplamda 500 lira chip-para sunuluyor. Konaklama, seyahat acenteleri, hava yolu ve araç kiralama sektörlerinde 12 bin lira harcama yapan müşterilere ise 300 lira chip-para veriliyor. Eğitim kurumlarında yapılan 150 bin lira ve üzeri ödemelerde 150 bin Mil Puan kazanılabiliyor.

Ayrıca, yurt dışı harcamalarında 5 bin lira ve üzeri her alışverişe 7 bin 500 Mil Puan, toplamda 30 bin Mil Puan kazanma fırsatı sağlanıyor. Giyim ve elektronik sektörlerinde ise yapılan 4 bin lira ve üzeri ikinci ile sonraki her harcamada 20 bin, toplamda 80 bin Mil Puan veriliyor.

Ay sonuna kadar ilk kez Axess sahibi olan müşteriler, 15 Nisan'a kadar yapacakları her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişte 500 lira, toplamda 4 bin liraya kadar chip-para kazanabiliyor. Wings kartına ilk kez sahip olan müşteriler ise 15 Nisan'a kadar toplamda 40 bin lira harcama gerçekleştirmeleri halinde, yurt dışında 8 bin lira, yurt içinde 4 bin lira uçak bileti değerinde kullanılabilecek 400 bin Mil Puan elde edebiliyor.

Kampanyalardan yararlanmak için Axess veya Wings kart başvurusunun ardından Juzdan uygulaması üzerinden ilgili kampanyaya katılım yapılması gerekiyor.