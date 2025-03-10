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Mehmet Şimşek ocak ayı sanayi üretimini değerlendirdi

Mehmet Şimşek ocak ayı sanayi üretimini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısının arttığını, aktivitedeki ılımlı toparlanmanın da genele yayıldığını duyurdu.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde yıllık artışın sürdüğüne dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"2024 yılının son iki ayındaki güçlü büyümenin ardından, aylık bazda oynaklığı yüksek sektörlerdeki düzeltme kaynaklı sanayi üretimi ocakta daraldı ancak yıllık artışını sürdürdü. Sanayi üretimine yıllık bazda pozitif katkı sağlayan sektör sayısı artarken aktivitedeki ılımlı toparlanmanın genele yayıldığını görüyoruz."

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