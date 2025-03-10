İmamoğlu'na diploma soruşturması! Nedim Şener resmi başvuru formunu paylaştı

Nedim Şener, diploma soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesinde "TBMM Başkanlığı yapmış ailece tanıdığımız Trabzon milletvekili olduğu için tanırım” dediği Necmettin Karaduman'ı İ.Ü'ye başvuruda referans gösterdiğini yazdı. Başvuru formunu paylaşan Şener, İmamoğlu'nun nikah şahidi Karaduman'ın 1980’li yılların güçlü siyasi figürü olan ANAP’lı babası Hasan İmamoğlu’nun “yakın dostu”, İ.Ü Rektörü C.Demiroğlu İLE sıkı ilişkisi olduğunu savundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine dair tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmaya ilişkin İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde verdiği ifadeye ilişkin dikkat çeken ayrıntıyı yazar Nedim Şener, sosyal medya hesabında paylaştı.

Şener, İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesinde Karaduman'ı referans gösterdiğini söylemeyi unuttuğunu ya da gerçeği gizlemeye çalıştığını iddia etti.

Şener'in paylaştığı İmamoğlu'nun başvuru formunda Karaduman referans gösterilen iki isimden biri. Diğeri ise organizatör yetkilisi dediği Özalp Tazan.

"İmamoğlu’nun GAÜ’nin tanınıp tanınmadığını bilmediği savunması da gerçek değil"