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Son dakika! Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu

Son dakika! Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltildi.

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Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi. Rakam, bugün netleşti. Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin liraya yükseltildi.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.
Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

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