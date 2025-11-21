21 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti! Bu şehirler alarm veriyor
Türkiye genelinde tam 21 ilde emekli sayısı, aktif çalışan sayısını geride bıraktı. Büyükşehirlerdeki oranlar da dikkat çekti. 8 ilde aktif çalışan sayısı, emeklilerden en fazla yüzde 10 daha yüksek.Sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için aktif/pasif oranının yüksek olması tercih ediliyor. Ancak Avrupa genelinde de yaşlanan nüfus nedeniyle bu oranlar düşüş eğiliminde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'nin çalışma hayatına dair 2024 yılı verilerini paylaştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ortaya çıkan tablo, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği ve nüfusun yaşlanması konusundaki endişeleri doğruladı. Verilere göre; zorunlu sigortalı çalışan sayısı baz alındığında, Türkiye'nin 21 ilinde emekli, dul ve yetim aylığı alanların sayısı, aktif çalışan sayısını aştı.
İşte emeklinin çalışandan fazla olduğu 21 il
Aktif/pasif dengesinin tersine döndüğü, yani sistemden maaş alanların prim ödeyenlerden fazla olduğu iller şöyle sıralandı: Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük.
Zirvede Sinop var: 100 emekliye 73 çalışan
İstatistiklerde en dikkat çekici fark Sinop'ta görüldü. Karadeniz'in bu sakin şehrinde 65 bin 514 emekli, dul ve yetime karşılık sadece 48 bin 42 zorunlu sigorta kapsamında aktif çalışan bulunuyor.
Bu veriler oranlandığında tablo daha net anlaşılıyor:
Sinop: 100 emekliye karşılık 73 çalışan.
Zonguldak: 100 emekliye karşılık 74 çalışan.
Bartın: 100 emekliye karşılık 80 çalışan.
Rize: 100 emekliye karşılık 84 çalışan.