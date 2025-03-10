3 gündür haber yoktu! Eczacının şüpheli ölümü

Erzurum'da 70 yaşındaki eczacı Nurittin Yıldız, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.Abone ol
Pasinler ilçesinde eczacılık yapan Yıldız'dan 3 gündür haber alamayan iş yerindekiler, eczacının evine gitti.
Yıldız'ın evde yerde hareketsiz yattığını gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli bulunan Yıldızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırılacak.