Karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi'nde oturan H.A. (65) ile eşi H.A. (63) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. eşinin boğazını sıktı. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cenazesi otopsi için Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli H.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.