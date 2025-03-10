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Milli okçu Mete Gazoz'dan gümüş madalya

Milli okçu Mete Gazoz'dan gümüş madalya

Milli okçu Mete Gazoz, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Salon Okçuluk Serisi finallerinde erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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Finalde ev sahibi sporcu Brady Ellison ile karşılaşan Gazoz, rakibine 7-1 mağlup olarak ikinci sırada yer aldı. Paris 2024 Olimpiyatları öncesi önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, performansıyla büyük beğeni topladı.

Milli okçu Mete Gazoz, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Salon Okçuluk Serisi finallerinde erkekler klasik yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Dünyanın en prestijli okçuluk turnuvalarından biri olan organizasyonda final müsabakasında ABD’li sporcu Brady Ellison ile karşılaşan Mete Gazoz, rakibine 7-1 mağlup olarak ikinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Mete Gazoz, turnuva boyunca sergilediği performansla büyük beğeni toplarken, final mücadelesi sonrası gümüş madalya ile kürsüye çıktı.

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