Resmi açıklama geldi! Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi

Trabzonspor'da 5. Şenol Güneş dönemi bitti. Kulüp, teknik direktörlük için bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktığını ve yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara başladıklarını açıkladı.

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Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil; aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek adına planlama yaptık.

Program kapsamında Sn. Güneş’in tesisler ve yatırımlardan da sorumlu olacağı, iyi bir kurumsal yapıyı kurabilme hedefiyle göreve başladık. Maalesef ligde arzu etmediğimiz sonuçlar aldık. Ve geldiğimiz nokta itibarıyla teknik direktörlük makamında bir kan değişikliğine gitme ihtiyacı ortaya çıktı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için arayışlara vakit kaybetmeden başladık.

Tüm süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Trabzonspor camiasına ve büyük taraftarımıza saygıyla duyurulur."

Şenol Güneş'in yerine iki aday

Fırtına'da yeni teknik direktör için Fatih Tekke ve Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan iki ciddi aday olarak ön plana çıkıyor.

Teklif gelmesi durumunda şu anda boşta olan ve takım çalıştırmayan Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı biliniyor.

Bu sezon deplasmanda galibiyet yüzü görmeyen tek takım olan Trabzonspor, 25 maçta topladığı 32 puan ve maç fazlasıyla 10. sırada yer alıyor.