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Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını açıkladı

Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını açıkladı

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını açıkladı.

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Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından 5. Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi.

Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Ajansspor'da açıkladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR FATİH TEKKE OLACAK!

Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı.

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