Borsa İstanbul'da 'Rekabet Kurulu' baskısı düşüş getirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 oranında değer kaybederek 10.422,24 puandan tamamladı. Gün içinde satıcılı seyir izleyen endeks, kapanışa doğru gelen sınırlı alımlara rağmen negatif bölgede kalmayı sürdürdü.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 84,86 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 117,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki düşüşte, Rekabet Kurulu’nun BİM, ŞOK Marketler ve Migros hakkında başlattığı soruşturmanın perakende sektöründeki hisselere olumsuz yansıması etkili oldu. Bu süreçte, BIMAS hisseleri yüzde 6,76 oranında değer kaybederken, MGROS hisseleri yüzde 6,46 düşüş gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla değer kazanan yüzde 1,91 ile bilişim sektörü olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 5,14 ile ticaret sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği korumacı ticaret politikalarının, küresel ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine yönelik endişeler ön planda yer aldı. ABD ekonomisindeki büyüme hızının yavaşlayabileceği beklentisi de piyasalarda risk algısını artırarak belirsizlik yarattı.

Analistler, yarın veri gündeminin yurt içinde sakin olacağını, küresel piyasalarda ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile Japonya'da büyüme verisinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyeleri destek olarak öne çıkarken, 10.600 ve 10.700 puan seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.