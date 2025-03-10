Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı! Flaş Arda Turan sözleri

Al Shabab Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Galatasaray'ın son durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Al Shabab Teknik Direktör Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı:

"ŞAMPİYONLUK VE 5. YILDIZ GALATASARAY'IN HAKKI"

"Galatasaray'da 50. yılımı doldurdum geçtiğimiz temmuz ayında. Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış bir hayat. Bunlardan bağımsız olarak söylüyorum ki şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı. Arzum Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü bir duvar örmeli. Galatasaraylılar sezonun geri kalan bölümünde bir arada ve takımın etrafında tek bir vücut olmalı. Benim bir Galatasaraylı olarak temennim budur."

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ?"

"Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak ya da çalışmamak hiç önemli değil. 50 yılımız geçmiş dile kolay. Florya ile ilgili konuşurken duygusallaşıyorum. Orası benim için bir spor tesisi değil. Orası benim için, milyonlarca Galatasaraylı için çoğu kişinin evi oldu. Kapısından içeri adım attığınızda sizi içine alan ve kendine has havası olan bir yer. Florya bir ruhtur ve Galatasaray'ı tanımlayan en güzel unsurlardan birisidir. Kemerburgaz'da bu büyük bağın ve aile ortamının devam edeceğine inanıyorum."

"SEN BENİ GEÇEBİLİRSİN DEDİM"

"Arda Turan'ı teknik direktör olarak görmekten çok mutlu oluyorum. Çocuk yaşlarda tanıdığım, tüm kariyerine şahitlik ettiğim, sevdiğim birinin meslektaşım olmasından memnuniyet duyuyorum. Çok önemli teknik direktörlerle çalıştı. Ona ben bir gün 'Sen beni geçebilirsin, buna inanıyorum' dedim. Geçen hafta Eyüpspor - Gaziantep FK maçını izlediğimde o kadar mutlu oldum ki iki kulübeye de baktığımda. Arda da Selçuk İnan da iyi gidiyorlar. İnanıyorum ki teknik adam olarak iz bırakacaklar. Günceli takip eden, futbola sadık insanlar bunlar."