Yunan basını: Baykar-Leonardo anlaşması tesadüf değil

Yunan basını anlaşma ile ilgili kritik detayları paylaşmaya devam ediyor. Baykar-Leonardo işbirliğinin tesadüf olmadığını, bu ortaklığın AB'nin savunma bütçesini arttırdığı zamanda geldiğini dile getirdi.

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Dünya'nın en büyük drone üreticisi Baykar'ın İtalyan Leonardo ile yaptığı ortaklık anlaşması sonrası Yunan Naftemporiki gazetesi Türkiye ile Avrupa arasındaki artan güvenlik iş birliklerine dikkat çekti.

Gazete Rusya'nın yarattığı güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in ReArm EU planına yeşil ışık yakan AB'nin savunma bütçesini 800 milyar dolara çıkardığını yazdı. Naftemporiki, silahlanma gayretine giren AB'nin tam bu dönem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Londra'daki Avrupa Zirvesi'ne davet etmesi ve Baykar'ın İtalyan Leonardo ile ortaklık anlaşması imzalamasının tesadüf olmadığını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN AB İÇİN ROLÜNE VURGU

Gazete "Türkiye'nin sadece arabulucu olarak değil, aynı zamanda AB'nin güvenliğini sağlayan bir ülke olarak giderek artan bir role sahip olduğu kabul ediliyor." ifadeleri kullanırken Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları üretiminde askeri sanayinin gelişmesi göz önüne alındığında, Avrupanın silahlanma yarışından faydalanabileceğini öngörüyor.

TÜRKİYE KENDİ ŞARTLARINI SUNACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki tüm akredite büyükelçilerle yaptığı son konferansta çok net bir şekilde "Avrupa'nın savunmasına ve güvenliğine katkıda bulunmak, Türkiye'nin stratejik öncelikleriyle uyumludur." dediğini hatırlatan gazete, Türkiye'nin de kendi şartlarını sunarak Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin yeniden başlatılmasını talep edebileceğini öne sürdü.

KIZILELMA 6.NESİL SAVAŞ UÇAĞI PROJESİNE DAHİL OLABİLİR

Yunan basınında Enikos gazetesi de Leonardo-Baykar anlaşması hakkında önemli detayları okuyucuları ile paylaştı. Gazete Leonardo ile Baykar'ın ortak üreteceği İHA'nın Baykar'ın Akıncı TİHA'sının bir benzeri olacağını ve prototipinin bu yıl içinde hazır olacağını yazdı. Ancak gazete Leonardo-Baykar anlaşmasının sadece İHA üretimi ile sınırlı kalmayacağının altını çizdi.

Enikos gazetesi İngiliz-İtalya-Japonya tarafından "Global Combat Air" adı altında ortak üretilen 6. nesil savaş uçağıyla ilgili bir detayı paylaştı. Gazete, İtalyan Leonardo, İngiliz BAE Systems ve Japonya'nın JAIEC şirketleri tarafından geliştirilen 6. nesil savaş uçağında Baykar'ın ürettiği jet motorlu insansız savaş uçağı Kızılelma'nın "Loyal wingman" (sadık kanat) konsepti ile kullanılabileceğini yazdı. Gazete bu konsepte göre 6. nesil savaş uçağının ana uçak olarak görev icra ederken yanında birden fazla SİHA da sürü konsepti ile uçağa eşlik edeceğini ifade etti. Enikos da Leonardo CEO'su Roberto Cingolani, Baykar ile yapılan ortaklığı ile Türk yapımı bir İHA'nın 6. nesil savaş uçağı ile uçması olasılığını incelemek için bir fırsat olduğunu demecine yer verdi.

PIAGGIO TESİSLERİNDE ÜRETİM

Bilindiği üzere Baykar daha önce İtalyan havacılık devi Piaggio'yu da satın almıştı. Gazete "Hem Leonardo'nun hem de Baykar'ın Aralık ayında satın aldığı İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'in tesislerini kullanması mümkün olacak." ifadelerini kullanırken Baykar'ın Piaggio'da sivil, insanlı uçak projesini de sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

ABD SİSTEMLERİNDEN UZAKLAŞMA

Yunan gazetesi İtalya'nın Amerikan Predator ve Reaper insansız hava araçlarının sadık bir alıcısı olduğunu hatırlattı. Gazete makalesini şöyle sürdürdü:

"Baykar platformlarının satın alınması Roma için bir yön değişikliği anlamına gelecek. ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile olası ittifakı ve Avrupa Birliği'ne gümrük vergileri getirmesiyle birlikte Baykar platformlarının satın alınması Avrupa'da Amerikan silahlarına bağımlılıktan uzaklaşma potansiyelini yansıtacaktır. Öte yandan Trump'ın karşı çıktığı operasyonlarda ABD'nin Amerikan teçhizatının kullanılmasını engelleyebileceği endişesi nedeniyle Avrupa'da savunma sistemlerinde tam hakimiyet öncelik haline gelebilir."