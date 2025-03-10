Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Enflasyondaki düşüş özellikle yılın geri kalanında da devam edecek. İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ekonomide kaydedilen olumlu gelişmelere dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin 2024 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirinin 15 bin doları geçtiğini, yıllık büyümenin ise yüzde 3,2 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli gelirimiz 1,3 trilyon dolara ulaştı. Merkez Bankamızın rezervleri 165 milyar doları aştı. Cari açığımızı milli gelirin binde 8’ine kadar düşürdük. Borç yükümüz hafifledi, risk primimiz geriledi. Reel sektörün ekonomiye güveni yeniden yükselmeye başladı” dedi.

İstihdam alanında da olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, Mayıs 2023’ten bu yana 1 milyondan fazla kişiye yeni iş imkânı sağlandığını söyledi. İşsizlik oranının düştüğüne işaret eden Erdoğan, “İstihdam oranlarımız artıyor, reel sektörün ekonomiye olan güveni güçleniyor” ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ENFLASYONU YİNE TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

Enflasyon konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, Şubat 2024 itibarıyla enflasyonun yüzde 39’a gerilediğini ve yılın geri kalanında da düşüş eğiliminin süreceğini belirtti. "İnşallah enflasyonu yine tek haneli rakamlara indireceğiz" diyerek fiyat istikrarı konusunda kararlılık mesajı verdi.

Enflasyondaki düşüş hızlandıkça vatandaşlarımızın alım gücü de artacaktır. Hem doğum yardımları hem de emeklilerimizin bayram ikramiyeleri ile ilgili teklifimiz bugün grubumuz tarafından meclis başkanlığımıza sunulmuştur.

Geçmişte ülkemize ağır faturalar ödeten popülizme tevessül etmeden bu süreci başarıyla yöneteceğiz.

Sadece bugünü değil ülkemizin yarınlarını da inşa ediyoruz. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin siluetini oluşturuyoruz. Önümüzde aşmamız gereken engeller bulunduğunun farkındayız. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile inşallah bunların da üstesinden geleceğiz.