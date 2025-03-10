Rana bebeğin ailesinin avukatı: Cinsel istismar iddiaları asılsız

Konya'da sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana bebeğin ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, sosyal medyadaki cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Konya’nın Başak Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Rana El Selci’nin ailesinin avukatı Hasan Yılmaz, kamuoyunda dolaşan cinsel istismar iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"OTOPSİ TUTANAĞI AÇIK VE NET"

Olayın yaşandığı bölgede basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, Rana bebeğin otopsisinin Konya Adli Tıp Kurumu tarafından titizlikle gerçekleştirildiğini ve ön raporun hazırlandığını belirtti.

Soruşturmanın büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın organlarında, resmi makamların açıklamalarına ve soruşturmanın seyrine aykırı, tamamen asılsız ve spekülatif iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte ve ailenin acısını katbekat artırmaktadır." dedi.

"KESİNLİKLE CİNSEL İSTİSMAR SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ellerindeki otopsi tutanağına dayanarak, sosyal medyada yayılan iddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Otopsi yapılmadığı, ailenin zorla Suriye’ye gönderildiği ya da olayın köpek saldırısı olmadığı yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, Rana bebeğin bedeninde çok sayıda hayvan ısırığı tespit edilmiştir. Cinsel istismara dair en ufak bir bulgu bulunmamaktadır. Kesin otopsi raporu için alınan örnekler Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilmiştir.

Yılmaz, ailenin büyük bir travma yaşadığını ve sosyal medyada yayılan dayanaksız iddiaların süreci daha da zorlaştırdığını belirterek, şunları söyledi:

Bu asılsız iddiaları yayan sosyal medya hesapları ve mahalleye gelip halkı provoke eden kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağım. Aile zaten derin bir yas içinde. Elimde otopsi raporu var ve gerçek çok açık: Bu, sahipsiz köpeklerin sebep olduğu bir trajedidir. Savcılık da olayda ihmali bulunan kişi ve kurumlar hakkında gerekli adımları atacaktır.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

7 Mart’ta meydana gelen olayda, Suriye uyruklu küçük Rana, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramış ve ağır yaralı halde kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.