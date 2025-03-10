Saatlerdir ulaşılamıyordu! X'deki erişim kesintisinin sebebi belli oldu

Twitter’da yeni adıyla X'te yaşanan erişim problemleri devam ediyor. Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platforma büyük bir siber saldırının düzenlendiğini açıkladı.

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ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

ELON MUSK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, "X'e karşı büyük bir siber saldırı yapıldı (ve hala yapılıyor)" ifadesini kullandı.

'BU SEFERKİ ÇOK BÜYÜK'

Her gün saldırılara maruz kaldıklarını belirten Musk, bu seferki saldırının "çok büyük kaynaklarla" yapıldığını belirtti.

Elon Musk, saldırının arkasında büyük ve koordine olmuş grup veya bir ülkenin bulunduğunu ifade ederek durumun takip edildiğini bildirdi.

Elon Musk'ın açıklamaları şu şekilde;

“X’e karşı çok büyük bir siber saldırı vardı, hala var. Her gün saldırıya uğruyoruz, ancak bu çok fazla kaynaktan yapıldı. Ya büyük çaplı koordine bir grup, ve/veya bir ülke söz konusu. Takip ediyoruz.