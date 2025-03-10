Beşiktaş'a evinde şok! Gaziantep FK 10 kişiyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp atarken, Beşiktaş'ın tek golü Ciro Immobile'den geldi. 77. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK, bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Beşiktaş 44 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Arda Kızıldağ ile 87. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile attı.

Gaziantep FK'da 30. dakikada sarı kart gören Bruno Viana maçın 77. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 35'e yükseltirken Beşiktaş, 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş 1 - 2 Gaziantep FK

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve Gaziantep FK, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Pozisyon90'Karşılaşmaya 6 dakika ilave edildi.

87'GOL! Furkan Soyalp, Gaziantep FK'yı 2-1 öne geçirdi. Ceza sahasında topla buluşan Furkan, güzel bir çalımla 2 Beşiktaşlı oyuncuyu oyundan düşürdü ve net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

77'Gaziantep FK'da ikinci sarı kartı gören Bruno Viana oyun dışı kaldı.

61'GOL! Gaziantep FK, Arda Kızıldağ'ın golüyle eşitliği sağladı. Ceza sahası yayının hafif sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Maxim'in açtığı ortaya iyi yükselen Arda Kızıldağ, arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi.

57'Gaziantep FK'da Boateng topu ağlara gönderdi ama Zorbay Küçük, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

52'Gedson Fernandes, ceza sahasında arka arkaya çalımlar attı ve vuruşunu yaptı, kaleci Burak kurtardı. Dönen topta Rafa Silva'nın pasında Joao Mario, gelişine köşeyi düşündü ama Buruk gole izin vermedi ve topu kornere attı.

50'İkinci yarının başında iki takımda orta sahaları hızlı geçiyor ama henüz net bir pozisyon yok.

46'İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

40'Golün ardından karşılaşmada dengeli bir oyun var.

32'Kozlowski'nin ceza sahası dışından çektiği şut direğin dibinden dışarı gitti.

31'GOL! Immobile, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

29'İmmobile'nin kafayla indirdiği topta Rafa Silva, ceza sahasına hareketlendi ve yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

17'Rashica'nın pasında ceza sahasına hareketlenen Rafa Silva'nın vuruşu kalecide kaldı.

14'Oyun orta alanda yapılan fauller sebebiyle sık sık duruyor.

5'Beşiktaş karşılaşmaya baskılı başladı.

1'Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş - Gaziantep FK ilk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski