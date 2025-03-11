BIST 10.422
DOLAR 36,58
EURO 39,67
ALTIN 3.408,15
HABER /  GÜNCEL

Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gitti sonrası facia

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşiyle konuşmaya gitti sonrası facia

Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Yusuf A, boşanma aşamasındaki eşi Havva A'nın Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta yaşadığı evine konuşmak için gitti.

Çıkan tartışma sonrası Yusuf A, yanındaki tabancayla eşini vurdu. Zanlı, daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü
Denizli'de bir kişi tartıştığı babasını öldürdü
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama
İsrail uçakları, Suriye'de 17 hava saldırısı düzenledi
İsrail uçakları, Suriye'de 17 hava saldırısı düzenledi
Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü 29 yaralı
Meksika'da yolcu otobüsü devrildi: 18 ölü 29 yaralı
İtalya'daki karnavalda Meloni kuklası yakıldı
İtalya'daki karnavalda Meloni kuklası yakıldı
New York borsası resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı
New York borsası resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı
Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için yabancı hakem talebi
Beşiktaş'tan Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için yabancı hakem talebi
Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta "özür dilediği" belirtildi
Zelenskiy'nin Trump'a gönderdiği mektupta "özür dilediği" belirtildi
Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı
Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı
Beşiktaş tribünlerinden TFF'ye derbi mesajı: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş tribünlerinden TFF'ye derbi mesajı: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş'a evinde şok! Gaziantep FK 10 kişiyle kazandı
Beşiktaş'a evinde şok! Gaziantep FK 10 kişiyle kazandı
Bakan Bak, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı
Bakan Bak, Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ı kutladı