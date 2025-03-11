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Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, "Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

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Yavaş, Beypazarı Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ilçeye ve Ankara'ya yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Siyasi tartışmaların dışında kalmayı tercih ettiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Siyasi tartışmaların dışında kaldık ve kalmaya da devam ediyoruz çünkü cumhurbaşkanlığı seçimine en az 2,5 veya 3 yıl, belki daha fazla var. Biz, öncelikle Ankara halkına hizmet etmeye davam edeceğiz. Dolayısıyla buradaki hizmeti aksatıp, daha günü belli olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi için harekete geçmiş durumda değiliz. Günü geldiği zaman ortama bakılır, Türkiye'nin o günkü şartlarına bakılır ve gerekirse bu konudaki fikrimizi bütün Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Önceliğimiz Ankara, önceliğimiz Ankara'da yaşayan insanların refahı."

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