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Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı

Trabzonspor Fatih Tekke'yi açıkladı

Trabzonspor, Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı.

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Trabzonspor Kulübü, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke, başkan yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sürece ilişkin gelişmelerin kulüp tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi. 

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır.

Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur. 

Trabzonspor Kulübü

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