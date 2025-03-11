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Arda Güler ile ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'den flaş karar

Arda Güler ile ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'den flaş karar

Real Madrid'de bu sezon istediği forma şansını hiç bulamayan Arda Güler hakkında İspanyol basını flaş bir iddia ortaya attı. İspanyol kulübü, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmamasını kabul edip milli yıldızı satış listesine koydu.

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Real Madrid'de Arda Güler'in forma şansı bulamaması taraftarların da sabrını taşırmıştı. Ancelotti'nin oyun planları arasında yer almayan Arda Güler hakkında karar verildi.

Ancelotti'nin takıma tecrübeli oyuncular istemesi sebebiyle Arda Güler'e şans vermeyeceği İspanyol basınında yer aldı.

Arda'yı satış listesine koyan Real Madrid, sezon sonunda tek bir şartla Arda ile yolları ayıracak.

Geri alma maddesi olacak

Real Madrid cephesi, Arda Güler'i gönderse bile, sözleşmesine bonservis bedelini ödeyip geri çağırma maddesi koyduracak.

Arda Güler’e Leipzig ve Frankfurt’un ardından Real Sociedad da talip oldu.

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