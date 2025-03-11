Kendinden 15 yaş küçük isimle aşk yaşayan Berdan Mardini evlilik sorusuna böyle cevap verdi

"10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım"

Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Mardini, “10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var” ifadelerini kullanmıştı.