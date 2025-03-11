Kendinden 15 yaş küçük isimle aşk yaşayan Berdan Mardini evlilik sorusuna böyle cevap verdi
Ünlü türkücü Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den olaylı bir şekilde boşanmasının ardından aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da bulmuştu. Mardini son olarak konuk olduğu programda evlilik sorusuna verdiği cevap ile dikkat çekti.
Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Berdan mardini, 2021 yılında olaylı bir şekilde 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'den boşanmıştı.
"10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım"
Mardini, boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Mardini, “10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var” ifadelerini kullanmıştı.
Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kuran Berdan Mardini özel hayatında da aradığı aşkı buldu.
Biten evliliğinin ardından aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da bulunan Berdan Mardini, gazetecilerin "Evlilik yakın mı?" sorusuna "Oldu bitti" şeklinde açıklama yapmıştı.