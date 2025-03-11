Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in arkadaşı ifade verdi

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'in arkadaşı, emniyette ifade verdi.

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Ece Gürel'in vefatına ilişkin soruşturma kapsamında harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gürel'in Londra'dan tanıştığı arkadaşı Özge A.Ö'nün bilgisine başvurdu.

Özge A.Ö, emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel'in normalde çok neşeli biri olduğunu anlattı.

Arkadaşının iş yerinde yaşadığı bazı problemler nedeniyle canının sıkıldığını belirten Özge A.Ö, iş yerindekilerin ondan tuvalet temizlemesi ve kahve servisi yapması gibi taleplerinin olduğunu kendisine bildirdiğini ifade etti.

Cadılık eğitimi iddiası

Ece Gürel'in cadılık eğitimi alıp alamadığı konusunda bir bilgisinin olmadığını beyan eden Özge A.Ö. arkadaşının astronomiyle ilgilendiğini de kaydetti.