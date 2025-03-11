Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Ülker Bisküvi'nin 2024 yılını 84,1 milyar lira ciro ve yüzde 18,5 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjıyla tamamladı. Şirket, Suudi Arabistan ve Mısır'daki bisküvi pazarındaki liderliğini, Kazakistan ve Orta Asya'daki güçlü büyüme trendini sürdürdü.

Ülker 2024'te Türkiye'de 51 yeni ürünü piyasaya sundu. İnovatif ürünler, şirketin yurt içi cirosunun yüzde 15'ini oluşturdu. Son 5 yılda ise toplam 250'den fazla yeni ürün raflardaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, 2024'te hem finansal veriler hem de yenilikçi projelerle pek çok başarıya imza attıklarını belirtti.

Buyurgan, pazara gidiş modellerindeki revizyonlar ve üretim tesislerindeki teknoloji yatırımlarıyla verimlilik odaklı bir şekilde başarılı iş modelini geliştirmeye devam ettiklerini aktararak, 'Dijitalleşme trendini yakından takip ediyor, teknolojik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Üretim tesislerimizde otomasyona yaptığımız yatırımlar iş süreçlerimizi sadeleştiriyor, hızlandırıyor ve verimliliğini artırıyor. Geniş coğrafyalara yayılan işimiz, çevik ve proaktif yönetim anlayışımızla ciromuz 84,1 milyar liraya ulaştı.' ifadelerini kullandı.

Yenilikçi olmak ve değişen trendlere hızla uyum sağlamanın kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Buyurgan, tüketici davranışlarındaki değişimi, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ettiklerini ve bünyelerindeki 2 Ar-Ge merkeziyle yenilikçi ürün geliştirme stratejisiyle yol haritalarını belirlediklerini kaydetti.

- 'Son 5 yılda 250'nin üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı'

Buyurgan, 'Son 5 yılda 250'nin üzerinde yeni ürünümüz raflarda yerini aldı. Sadece 2024'te Türkiye'de 51 yeni ürünümüzü tüketicilerimizin beğenisine sunduk. İnovatif ürünlerimiz yurt içi ciromuzun yüzde 15'ini oluşturdu. Güçlü inovasyonlarımız ve odak ürünlerimizle büyümemiz devam ediyor.' bilgisini paylaştı.

Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde, Ülker'in israfsız şirket kültürüyle sürdürülebilirliği, çalışmalarının odağında tuttuğunu belirten Buyurgan, doğaya ve insana saygılı üretimle, tedarikçiler, üreticiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil tüm paydaşları içine alarak şekillenen sürdürülebilirlik çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Buyurgan, karbon salım artışı olmadan büyürken, tüm fabrikalarının elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından tedarik ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

'2030 ve 2050 Net Sıfır Yol Haritamızı hazırladık. Ham maddelerin yüzde 99'unu bitmiş ürüne çevirme oranına ve yüzde 98'lik atık geri dönüşüm oranına ulaşan Türkiye'deki tüm fabrikalarımız 'Zero Waste to Landfill' (Toprağa Sıfır Atık) belgesini aldı.

Önemli ham maddelerimiz fındık, kakao, buğday özelinde projelerimizi genişlettik. 2024'te 550 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı ilk tahvil ihracımızı gerçekleştirdik. Uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu LSEG'in (London Stock Exchange Group) halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performans (ESG) değerlendirmesine göre Ocak 2024'ün ardından 2 Ocak itibarıyla kendi kategorimizde bir kez daha birinci sıraya yükseldik.'

2025'te de hem Türkiye'de hem faaliyet gösterdikleri diğer coğrafyalarda, ülkenin lokomotif şirketlerinden biri olmanın sorumluluğuyla güçlerini pekiştireceklerinin altını çizen Buyurgan, Türkiye'nin yeni yarınları için daha çok çalışıp inovasyonda, dijitalleşmede, ürün tedariki ve dağıtım ağını güçlendirmede daha büyük adımlarla ilerleyeceklerini anlattı.