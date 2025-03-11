Annem Ankara'nın final günü belli oldu

Kanal D’nin sevilen dizisi "Annem Ankara", önümüzdeki hafta ekran yolculuğunu tamamlıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerinde yer aldığı dizi, final bölümüyle 23 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak. Yerine ise yeni dizi "Eşref Rüya" ekrana gelecek.

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Kanal D’nin 13 haftadır çarşamba akşamları ekrana gelen dizisi "Annem Ankara", önümüzdeki hafta final yaparak ekran yolculuğunu noktalıyor. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı dizinin final bölümü 23 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

YERİNİ "EŞREF RÜYA" ALACAK

Bu hafta 14. bölümüyle ekrana gelecek olan "Annem Ankara", gelecek hafta son kez izleyici karşısına çıkacak. Kanal D, çarşamba akşamları yayınlanan dizinin yerine yeni projesi "Eşref Rüya"yı devreye alırken, "Annem Ankara"nın final bölümü için kanalın boş günlerinden birinin seçileceği merak konusuydu.

FİNAL İÇİN PAZAR GÜNÜ KARARI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, finalin salı akşamı yayınlanması halinde dizinin, Halit Ergenç’in başrolünü üstlendiği "Kral Kaybederse" ile rekabet edeceği belirtiliyordu. Ancak kulislerden gelen bilgilere göre, kanal yönetimi dizinin finalini 23 Mart Pazar günü yayınlama kararı aldı.

Böylece "Annem Ankara", duygu yüklü final bölümüyle pazar akşamı izleyicilerine veda edecek.