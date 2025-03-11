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Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına taksit kampanyası

Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına taksit kampanyası

Vakıf Katılım, eğitim ve sağlık harcamalarında taksit avantajı sağlayan kampanyasını müşterilerine sundu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin bireysel ihtiyaçlarına farklı taksit imkanlarıyla ödeme kolaylığı sunan Vakıf Katılım, eğitim ve sağlık harcamalarında da özel finansman kampanyaları sunmaya devam ediyor.

Buna göre, Bireysel VKart kredi kartı sahibi her Vakıf Katılım müşterisi, eğitimde 1000 ile 300 bin lira; bireysel TROY ve Dijital TROY kredi kartları sahipleri ise eğitimde 1000 ile 700 bin lira arasındaki harcamalarında 5 taksitten faydalanabiliyor.

Vakıf Katılım Bireysel kredi kartı, sağlık alanında da 1000 ile 100 bin lira arasındaki peşin harcamalara, vade farksız 5 taksit sunuyor.

Müşterilerinin finansal ödemelerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamak amacıyla sunulan kampanya kapsamında, tüm ödemeler Vakıf Katılım Mobil veya internet şubesi üzerinden yapılabiliyor.

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