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Ankara'da kuraklık alarmı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,39’a düştü

Ankara'da kuraklık alarmı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,39’a düştü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, başkentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen yağışlara rağmen Şubat 2025’te yüzde 18,07 olan aktif doluluk oranı, Mart 2025 itibarıyla yüzde 17,39’a geriledi.

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ASKİ verilerine göre, Ankara’daki barajların doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Şubat 2025’te yüzde 18,07 olan aktif doluluk oranı, Mart 2025’te yüzde 17,39’a geriledi. 11 Mart 2024’te 746 milyon 533 bin metreküp olan toplam su miktarı, 11 Mart 2025’te 431 milyon 840 bin metreküpe düştü. Son bir ayda ise yaklaşık 24 milyon 370 bin metreküp su kaybı yaşandı.

ASKİ verileri, Ankara’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki su seviyelerinin son bir yıl içinde belirgin şekilde azaldığını ortaya koyuyor. 11 Mart 2024’te barajlardaki toplam su miktarı 746 milyon 533 bin metreküp iken, bu rakam 11 Mart 2025’te 431 milyon 840 bin metreküpe düştü.

Bir yıl içinde yüzde 39,93’ten yüzde 17,39’a düştü

Aynı dönemde aktif kullanılabilir su rezervi 557 milyon 576 bin metreküpten 242 milyon 883 bin metreküpe gerileyerek büyük bir düşüş yaşandı. Bu durum, aktif su yüzdesinin bir yıl içinde yüzde 39,93’ten yüzde 17,39’a düşmesine neden oldu.

Son bir ay içinde de barajlardaki su seviyesi düşüşünü sürdürdü. 9 Şubat 2025’te 456 milyon 210 bin metreküp olan toplam su miktarı, 9 Mart 2025’te 431 milyon 840 bin metreküpe geriledi. Yaklaşık 24 milyon 370 bin metreküp su kaybı yaşanırken, aktif kullanılabilir su miktarı da aynı dönemde 268 milyon 550 bin metreküpten 242 milyon 883 bin metreküpe düşerek 25 milyon 667 bin metreküp azaldı.

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