Turkcell'den yeni nesil Wi-Fi 7 ile üst seviye internet bağlantı hızı

Turkcell, daha hızlı ve gecikmesiz bir bağlantı deneyimi için yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisini fiber müşterilerinin deneyimine sundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, fiber müşteriler için Turkcell kalitesiyle satışa sunulan Wi-Fi 7, internet bağlantı hızını üst seviyelere taşırken, kablolu bağlantı ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Ultra yüksek hızlarda bağlantı, düşük gecikme süreleri ve geniş bağlantı kapasitesi gibi üstün özelliklerle donatılan Wi-Fi 7 teknolojisi, kullanıcılara 1000 Mbps'ye kadar indirme ve yükleme hızları sunuyor. Wi-Fi 7'nin sunduğu kesintisiz bağlantı özellikleri, yalnızca kablolu bağlantılarla erişilebilen yüksek performansı, bu kez kablosuz şekilde sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Vehbi Çağrı Güngör, teknolojik liderliklerinin yeni bir adımı olarak hizmete sundukları Wi-Fi 7 ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Türkiye'nin dijitalleşme sürecine hız katmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu yeni nesil teknolojiyle, fiber müşterilerine dijital dünyada daha avantajlı bir dönemin kapısını açtıklarına değinen Güngör, özellikle yüksek hız ve düşük gecikme gerektiren uygulamalar için ideal bir çözüm sağladıklarına değindi.

Yeni nesil Wi-Fi teknolojisinin, çoklu cihaz bağlantısının olduğu kalabalık evlerde veya ofislerde geniş bağlantı kapasitesi sunarak çok sayıda cihazın aynı anda sorunsuz şekilde internete bağlanmasını sağladığını aktaran Güngör, şunları kaydetti:

"Bu teknolojik dönüşüm, kullanıcılara daha hızlı, verimli ve özgür bir internet deneyimi sunuyor. Wi-Fi 7 teknolojisi sayesinde özellikle çevrim içi oyun oynayan 'gamer'lar, sosyal medya platformları üzerinden yayın yapan dijital yayıncılar ve 4K gibi yüksek çözünürlüklü içerikleri izleyen izleyiciler, hızlı ve sorunsuz bağlantı deneyiminin keyfini çıkarabilecek."