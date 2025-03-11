BIST 10.442
DOLAR 36,58
EURO 39,94
ALTIN 3.419,25
HABER /  GÜNCEL

9 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor! Dosyaları TBMM'ye sevk edildi

9 vekilin dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor! Dosyaları TBMM'ye sevk edildi

6 DEM Partili, 2 CHP'li ve 1 bağımsız milletvekili hakkında TBMM Başkanlığına 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar, Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Abone ol

TBMM Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Dosyalar; Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan."

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına taksit kampanyası
Vakıf Katılım'dan eğitim ve sağlık harcamalarına taksit kampanyası
Ankara'da kuraklık alarmı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,39’a düştü
Ankara'da kuraklık alarmı: Barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,39’a düştü
Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı
Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı
Turkcell'den yeni nesil Wi-Fi 7 ile üst seviye internet bağlantı hızı
Turkcell'den yeni nesil Wi-Fi 7 ile üst seviye internet bağlantı hızı
Bayram tatilini şehir dışında geçireceklere uyarı: Fiyat artacak erkenden alın
Bayram tatilini şehir dışında geçireceklere uyarı: Fiyat artacak erkenden alın
Schneider Electric4ten binalarda enerji yönetiminine yenilik
Schneider Electric4ten binalarda enerji yönetiminine yenilik
Annem Ankara'nın final günü belli oldu
Annem Ankara'nın final günü belli oldu
Arda Güler ile ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'den flaş karar
Arda Güler ile ilgili gelişmeyi İspanyol basını duyurdu! Real Madrid'den flaş karar
MHP'de bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak
MHP'de bu hafta da grup toplantısı yapılmayacak
Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı
Ülker, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı
Bahar başlamadan yaz geldi! Sıcaklıklar daha da artacak
Bahar başlamadan yaz geldi! Sıcaklıklar daha da artacak
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in arkadaşı ifade verdi
Belgrad Ormanı'nda bulunduktan sonra yaşamını yitiren Ece Gürel'in arkadaşı ifade verdi