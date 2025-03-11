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Göğsümüzü kabartmaya devam ediyor! Alperen Şengün varsa galibiyet var

Göğsümüzü kabartmaya devam ediyor! Alperen Şengün varsa galibiyet var

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 97-84 mağlup etti.

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NBA'de 12 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Magic'i 13 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jabari Smith, 20 sayı kaydederken milli oyuncu Alperen Sengun ise 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile galibiyete katkı verdi.

Magic'te Paolo Banchero, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Curry, 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak

Golden State Warriors konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 130-120 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Warriors'ta Stephen Curry, 5 üçlük ile birlikte toplam 24 sayı atarken bir NBA maçında 2 üçlük daha attığında NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak.

Blazers'ta Deni Avdija, 34 sayı, Anfernee Simons ise 32 sayı kaydetti.

Jokic'ten 35 sayı, 18 ribaunt

Batı Konferansı'nda Denver Nuggets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 140-127 mağlup etti.

Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asist ile oynarken Jamal Murray ise 34 sayı kaydetti.

Thunder'da Luguentz Dort 26 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı attı.

Adem Bona'dan 12 sayı

Atlanta Hawks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 132-123 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Hawks'ta Dyson Daniels, 25 sayı kaydederken 76ers'ta Quentin Grimes'in 35 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 12 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.

Sonuçlar

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-123

Boston Celtics-Utah Jazz: 114-108

Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 111-108

Miami Heat-Charlotte Hornets: 102-105

Toronto Raptors-Washington Wizards: 119-104

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 121-103

Houston Rockets-Orlando Magic: 97-84

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-118

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-140

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 129-133

Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 130-120

Sacramento Kings-New York Knicks: 104-133

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