Sağlıklı beslenmeyle 19 kilo verdi, ameliyattan kurtuldu

Geçirdiği toplardamar ameliyatı ve iki kalp krizinin ardından doktorunun önerisiyle 19 kilo veren Hakverdi Dalbudak, hem sağlıklı görünüme kavuştu hem de yeni bir operasyona girmekten kurtuldu.

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Mamak'ta yaşayan 52 yaşındaki Dalbudak, geçen yıl sağ bacağından toplardamar ameliyatı olduktan sonra iki kez kalp krizi geçirdi. Daha sonra anjiyo yapılan Dalbudak, doktorunun önerisiyle diyetisyene başvurdu.

Dalbudak, Mamak Kartaltepe Sağlıklı Hayat Merkezinde yapılan değerlendirmeler sonrasında kilo kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla kişiye özel beslenme programına alındı. Sağlıklı şekilde kilo veren Dalbudak'ın, sol bacağından yapılması planlanan toplardamar ameliyatı da iptal edildi.

Dalbudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürecin başından itibaren beslenme listesine tam uyum sağladığını ve spor salonuna üye olarak aktif yaşam tarzını benimsediğini söyledi.

Daha önce yürüyüş bile yapamadığını ifade eden Dalbudak, "Öncelikli hedefim kilo vermekti, başardım. Şu anki hedefim sağlıklı spor yapıp istediğim fiziğe kavuşmak. Yaşım 52 ama sağlıklı yaşlanmak istiyorum." dedi.

"Doğal yollarla kilo vermek en sağlıklısı"

Dalbudak, eşinin 6 yıl önce tüp mide ameliyatı olduğunu ve diyabet, kalp ile tansiyon hastalıklarının kontrol altına alındığını ancak farklı sağlık sorunları yaşadığını belirterek, mide ameliyatından sonra aldığı gıdalara tepki göstermeye başladı. Bu yüzden doğal yollarla kilo vermek en sağlıklısı." değerlendirmesinde bulundu.

"Şok diyetlerden uzak durun"

Sağlık Bakanlığı Mamak Kartaltepe Sağlıklı Hayat Merkezinde görev yapan Diyetisyen Ayşenur Çetin, Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi artık hastalık olarak tanımladığını hatırlatarak, sağlıklı yaşam için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Çetin, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde danışanlara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırdıklarını belirterek, "Fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk gelişim uzmanı gibi farklı alanlardaki uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Danışanlarımız hekim yönlendirmesiyle vücut analizi ve kan tahlilleriyle kişiye özel beslenme programlarına alınıyor." diye konuştu.

Hakverdi Dalbudak'ın kilo verme sürecine ilişkin de kişiye özel beslenme programı uygulandıklarını aktaran Çetin, "Başlangıçta kan değerleri normalin dışındaydı ve daha önce de kalp krizi geçirmişti. Sağlıklı bir süreçle normal sınırlara ulaştık ve tekrar ameliyat olmasına gerek kalmadı." ifadelerini kullandı.

İnternette sıkça karşılaşılan hızlı kilo verdiren diyetlere karşı da Çetin, "Su diyeti, 3 günde kilo verdiren şok diyetler gibi yöntemlerden uzak durulmalı. Bunlar karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını bozarak sağlığı tehdit ediyor." uyarısında bulundu.

Çetin, çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi gerektiğinin de altını çizerek, "Yağ hücrelerinin sayısı çocuklukta artıyor. Yetişkinlikte ise hacimleri büyüyor. Bu yüzden erken yaşta sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak önemli." şeklinde konuştu.

Çetin, Sağlıklı Hayat Merkezlerinden hizmet almak isteyenlerin, randevuyla ücretsiz danışmanlık alabileceklerini bildirdi.