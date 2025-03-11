Next Ford Trucks ve Iveco ağır ticari araçlar için güçlerini birleştirdi

Ford Trucks, ağır ticari araçlar için Iveco ile yeni kabin tasarımı ve mühendisliğini kapsayan bağlayıcı Ortak Geliştirme Anlaşması imzaladığını duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Ford Trucks ve Iveco ağır ticari araçları için yeni bir kabin tasarımı ve mühendisliğini birlikte üstlenecek.

Ford Trucks ve Iveco 14 Mart 2024'te imzalanan ve bağlayıcılığı olmayan niyet mektubunu bir adım ileri götürerek operasyonel bir projeye dönüştürecek. İmzalanan anlaşma, yeni ağır ticari araç kabininin birlikte geliştirilmesinin yanı sıra ortak kaynak kullanımını da kapsıyor.

Anlaşma kapsamında, her iki şirket de kabini kendi tesislerinde üretip monte edecek, tasarım konseptlerini özelleştirebilecek ve ürünleri kendi markaları olan Ford Trucks ve Iveco markaları altında satacak.

Yeni kabin, her iki markanın rekabet gücünü artıracak ve karbon emisyonlarının azaltılması için geliştirilmiş aerodinamik özellikleriyle yakında çıkacak olan AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun bir çözüm sunacak.

Geliştirme aşamasında kabin konforu, güvenlik, aerodinamik ve modülerliğe odaklanılırken, maliyet verimliliği ve tüm güç aktarma organlarıyla tam uyumluluk ön planda tutulacak. Tahmini toplam harcama tutarı 343 milyon avro olan Ortak Geliştirme Anlaşması kapsamında ilk kabinlerin 2028'e kadar üretime hazır olması bekleniyor.

Gerçekleştirilen imza töreninde, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, Iveco Group Üst Yöneticisi (CEO) Olof Persson ve Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra yer aldı.

"Maliyet verimliliği ve mevzuata uygunluk sağlıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, gerçekleştirdikleri Ortak Geliştirme Anlaşması'nın, son teknoloji çözümler tasarlama ve planlama kabiliyetlerinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti.

Duman, "Ford Trucks olarak IVECO ile güçlerimizi birleştirerek, iki global markanın uzmanlığını bir araya getiriyoruz. Güvenlik, aerodinamik ve sürücü konforunda yeni ölçütler belirleyecek, yüksek performanslı kabinler sunma yeteneğimizi artırırken, aynı zamanda maliyet verimliliği ve mevzuata uygunluk sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Iveco Group Kamyon İş Birimi Başkanı Luca Sra da Ford Trucks ile gerçekleştirdikleri ortaklıklarını bu anlaşma aracılığıyla bir üst seviyeye taşımaktan heyecan duyduklarını vurguladı.

Luca Sra, mühendislik uzmanlıklarını paylaşarak ve güçlü yönlerini birleştirerek güvenlik, verimlilik, kalite ve sürücü konforunda yeni standartlar belirleyen bir ürün yaratacaklarının altını çizerek, "Bu anlaşma hem Iveco'nun hem de Ford Trucks'ın pazarın ön saflarında yer almasını, yeni düzenlemelere uyum sağlamasını ve müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmasını sağlayacak stratejik bir hamledir." değerlendirmesinde bulundu.