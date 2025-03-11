"Dişi Fatih Terim" Selen Erdem'den dev imza! Yunan ekibinin başına geçti
Hareket ve tavırlarıyla basketbolun Fatih Terim'i olarak anılan ve "Dişi Fatih Terim" lakabını alan Selen Erdem yeni takımına imzayı attı. Panathinaikos, kadın basketbol takımı başantrenörlüğü görevine Türk antrenör Selen Erdem'i getirdiğini duyurdu.
"Dişi Fatih Terim" lakaplı başantrenör Selen Erdem, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile anlaştı.
Erdem, Erkek Basketbol Takımı'nın koçluğunu yapan Ergin Ataman'ın ardından Yunan ekibinde ikinci Türk oldu.
Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum." dedi.
Erdem daha önce Basketbol Süper Lig ekibi Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Kulübü, 01 Adana ve Yunanistan ekibi PAS Gianmina WBC takımlarında hocalık yapmıştı.